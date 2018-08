08/08/2018 | 14:01

Fort de résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre, CVS Health resserre à la hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2018, à entre 6,98 et 7,08 dollars contre 6,87 à 7,08 dollars en estimation précédente.



La chaine de pharmacies a essuyé une perte par action de 2,52 dollars sur le trimestre écoulé, sous le poids d'une charge de dépréciation de survaleur (goodwill) de 3,85 dollars par action, sur son activité de soins à long terme.



En données ajustées toutefois, le BPA a augmenté de 27% à 1,69 dollar, battant de sept cents le consensus, pour une hausse de 2,2% du chiffre d'affaires à 46,7 milliards de dollars et une croissance de 9,5% du volume de prescriptions à magasins comparables.



