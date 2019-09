SmileDirectClub fait grise mine pour son entrée à Wall Street

New York (awp/afp) - Le spécialiste du redressement et du blanchiment des dents SmileDirectClub, qui propose des appareils d'orthodontie à prix réduits, a réalisé jeudi une entrée décevante à Wall Street, son titre chutant de plus de 27% par rapport à son prix d'introduction.

Le prix de l'action avait été fixé à 23 dollars, au-dessus des prévisions initiales de l'entreprise qui misait sur une fourchette comprise entre 19 et 22 dollars. Mais il est tombé à 16,67 dollars à la clôture de la cotation new-yorkaise.

SmileDirectClub "est devenue l'une des très rares entreprises à afficher un prix d'introduction supérieur aux attentes et à dégringoler lors de son premier jour de cotation", selon le cabinet spécialisé Renaissance Capital selon qui une telle situation ne s'était pas produite depuis trois ans.

Valorisée à près de 9 milliards avant l'ouverture de Wall Street, l'entreprise affichait une capitalisation boursière de 6,5 milliards jeudi à la clôture.

Le groupe avait levé plus de 1,3 milliard de dollars à l'occasion de son entrée à la Bourse new-yorkaise.

SmileDirectClub, qui a sonné la cloche à l'ouverture du Nasdaq, a mis en vente plus de 58 millions de nouveaux titres, cotés sous le symbole SDC.

Fondée en 2014, l'entreprise basée dans le Tennessee propose des appareils dentaires transparents (aligneurs), livrés à domicile aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Sa formule la moins coûteuse est un abonnement de deux ans à 1.895 dollars, bien en-dessous des prix affichés par la plupart des cabinets dentaires.

Les pratiques de l'entreprise, qui incite à se passer d'une visite chez l'orthodontiste, ont été critiquées par plusieurs professionnels du secteur.

"Nous offrons un service de qualité pour un coût largement inférieur et de façon beaucoup plus rapide que les solutions de l'orthodontie traditionnelle", a défendu jeudi dans un communique Alex Fenkell, le co-fondateur de SmileDirectClub.

Le groupe dit compter 5.000 employés avec 300 emplacements SmileShop aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, où les clients peuvent obtenir gratuitement une image 3D de leur dentition.

L'entreprise a aussi signé des partenariats avec les chaînes américaines de pharmacie Walgreens et CVS.

Le groupe n'est pas encore bénéficiaire: pour un chiffre d'affaires de 423 millions de dollars en 2018, il a encaissé une perte nette de 75 millions.

afp/rp