CyberArk : nommé leader du Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès privilégiés

CyberArk (NASDAQ: CYBR) a annoncé aujourd’hui sa nomination en tant que leader du tout premier Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès privilégiés,1 avec le rang le plus élevé en termes de capacité d’exécution et d'exhaustivité de sa vision.

Selon le rapport, "la gestion des accès privilégiés est l'un des contrôles de sécurité les plus critiques, en particulier dans l'environnement informatique de plus en plus complexe d’aujourd’hui. Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent utiliser des outils PAM (Privileged Access Management) dans le cadre d’une stratégie d’atténuation des risques globale et à long terme."

CyberArk fournit la solution la plus complète du secteur pour sécuriser les comptes privilégiés, les informations d'identification et les secrets où qu'ils se trouvent - sur site, dans des environnements hybrides cloud et DevOps, et au point de terminaison.

"Depuis qu’elle a créé le marché de la gestion des accès privilégiés, la société CyberArk travaille sans relâche pour accomplir sa mission d'innovation permanente. Avec nos solutions qui améliorent considérablement la sécurité, réduisent les risques et offrent une satisfaction client supérieure, nous sommes en tête du secteur", a déclaré Marianne Budnik, directrice du marketing chez CyberArk.

Gartner Peer Insights documente l'expérience client au moyen de notations vérifiées et d'examens par des pairs réalisés par des professionnels de l'informatique d’entreprise. Au 10 septembre 2018, les rapports sur CyberArk incluent les avis suivants:

"Le produit a permis de sécuriser des aspects que l’on a facilement tendance à négliger. L’équipe d’experts au service de la clientèle a réellement hissé la société et le produit au-dessus de tous les autres fournisseurs et prestataires de soutien. Sur la base de mon expérience avec les fournisseurs de solutions de sécurité pour les TI, CyberArk se situe dans une classe à part." - TI, Gestion de la sécurité et des risques, Secteur des soins de santé [lire la version intégrale du rapport]

"CyberArk est très efficace pour le stockage des mots de passe de notre administrateur de domaine et pour les changer au besoin. C’est un outil essentiel pour procéder très rapidement à une 'éradication' lors d’un incident de violation. La nouvelle version 10 de l’interface utilisateur est géniale!" - CSO, Industrie manufacturière [lire la version intégrale du rapport]

"Vaste ensemble de solutions axées sur le client, avec une vision complète de l'avenir." - Responsable de l’identité et de l’accès, Secteur des médias [lire la version intégrale du rapport]

1 – Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Dale Gardner, Justin Taylor, Abhyuday Data, Michael Kelley, 3 décembre 2018

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne recommande aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les comptes rendus de recherche qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs scores ou autres nominations. Les comptes rendus de recherche publiés par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétés comme des exposés de faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à la présente recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à une finalité particulière.

Les rapports de Gartner Peer Insights présentent les opinions subjectives d’utilisateurs finals qui sont basées sur leur propre expérience et ne représentent pas les avis de Gartner ou de ses filiales.

