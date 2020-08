CYBERGUN noue un nouveau partenariat avec l'américain Evike.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cybergun, spécialiste du tir de loisir, a annoncé la signature d'un nouvel accord avec la société Evike.com, leader américain dans la conception, la distribution et la fabrication de pistolets Airsoft. Le français se voit ainsi confier la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits d'Evike.com sur le marché européen. Cet accord stratégique permet de renforcer le catalogue produit de CYBERGUN avec de nouvelles références à travers plus d'une cinquantaine de licences exclusives, plus de 100 marques exclusives et une chaine d'approvisionnent dédiée à plus de 500 marques.Il s'agit d'une opportunité de générer un volume significatif de chiffre d'affaires additionnel sans charge supplémentaire dans la mesure où le réseau commercial est déjà en place.Hugo BRUGIERE, PDG de Cybergun, a déclaré : " Nous sommes aujourd'hui fiers, heureux et enthousiastes. Fiers d'avoir gagné la confiance d'un leader américain qui décide de s'appuyer sur notre savoir-faire pour promouvoir ses produits en Europe. Heureux de pouvoir désormais proposer à nos clients européens le plus riche catalogue, regroupant les produits exclusifs de CYBERGUN et ceux d'EVIKE. Et enthousiastes devant le potentiel de création de valeur que cela représente pour nos actionnaires. "