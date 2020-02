6 février 2020.

CYBERGUN annonce la signature d'un contrat de licence exclusive mondiale avec un grand manufacturier d'armes, la société turque CANIK.

Ce contrat couvre la conception, la production et la distribution de calibres 4.5mm et 6mm pour les marchés civil et militaire. Les deux partenaires étaient présents conjointement lors du dernier SHOTSHOW de Las Vegas pour dévoiler les grandes lignes de leur coopération.

Sur le segment militaire, où CANIK a déjà vendu plusieurs millions d'armes à feux et où sa force commerciale est mondialement reconnue, ce dernier a d'ores et déjà prévu de référencer les produits à son propre catalogue et de les vendre dès qu'ils seront disponibles.

Le premier produit issu de ce partenariat sera une réplique du CANIK TP9 Elite dont les premiers exemplaires devraient être disponibles à l'été 2020.

Hugo BRUGIERE, Président Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « CYBERGUN démontre une nouvelle fois sa capacité à s'associer avec les plus grands manufacturiers mondiaux pour développer leurs offres sur les marchés civil et militaire. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance et impatients de présenter à nos clients les nouvelles offres issues de cette alliance. »

Utku ARAL, CEO de CANIK, ajoute : « Je suis très heureux de la signature de ce contrat avec CYBERGUN qui couvre à la fois le domaine civil et le domaine militaire. Après avoir analysé les opportunités, nous avons estimé que CYBERGUN était notre meilleur partenaire pour représenter notre marque et valoriser nos intérêts. »

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

