Cybergun : PROJET DE RENÉGOCIATION DE LA DETTE OBLIGATAIRE ET AGENDA FINANCIER

, notamment le segment militaire au travers du département « Spartan Military & Law Enforcement », dirigé par le Général (2S) Emmanuel MAURIN, et le développement de systèmes d'entrainement et produits innovants, plus professionnels, en lien avec des acteurs importants du marché de la défense ;

Si le retournement est en bonne voie au plan opérationnel avec des perspectives sérieuses, il doit encore être stabilisé au plan financier afin de supporter les investissements nécessaires au cours des prochaines années, pour mener à bien le développement du département militaire (environ 1 MEUR par an sur les 3 prochains exercices en R&D) et soutenir la politique d'innovation sur le marché civil très fortement sensible aux nouveautés.

Dans le même temps, Cybergun doit composer avec des moyens de financement limités sans recours possible aux crédits classiques. Elle ne peut compter que sur le soutien de ses actionnaires de référence (8 MEUR d'apports en comptes courants depuis 2014 pour lesquels les intérêts estimés à 0,6 M€ ont été régulièrement abandonnés avec clause de retour à meilleur fortune) ou sur des instruments financiers dilutifs et par nature limités dans le temps.

Afin de retrouver un accès aux crédits bancaires et résoudre durablement la question de son financement, CYBERGUN doit finaliser le rééquilibrage de son bilan encore aujourd'hui pénalisé par la dette obligataire non convertible (9 MEUR en principal à échéance octobre 2020 avec des coupons annuels de 5% en 2019 et de 10% en 2020), émise en octobre 2010 par l'ancienne équipe de CYBERGUN.

C'est pourquoi CYBERGUN va proposer aux porteurs obligataires un remboursement partiel anticipé, à hauteur de 20% du montant nominal (intégralement en numéraire) ou de 30% (15% en numéraire et 15% en actions CYBERGUN), contre un abandon du solde de leur créance. A ce jour, les coupons versés représentent près de 45% de la valeur nominale. A cet égard et dans ce contexte, CYBERGUN entend suspendre le paiement des coupons à venir.

En cas d'accord, les porteurs d'obligations auraient alors récupéré entre 65 et 75% de la valeur nominale. S'agissant de CYBERGUN, la renégociation de la dette obligataire ferait économiser au groupe, en intérêts de la dette, 0,3 M€ en 2019 et 0,7 M€ en 2020.

Une Assemblée Générale des porteurs sera appelée à se prononcer en ce sens, sur première convocation, le 16 juillet prochain.

Hugo BRUGIERE, Vice-Président et Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Les obligataires sont les seuls à ne pas avoir participé à l'effort de restructuration dans le cadre du plan de retournement, alors que toutes les autres parties prenantes ont consenti d'importantes concessions : les salariés avec les fermeture de filiales et les réductions d'effectifs, les fournisseurs par la renégociation des termes de paiement, les banques avec une cession décotée de leur créance, les actionnaires par un apport de plus de 8 M€ et une très importante dilution. En reprenant CYBERGUN nous avions décidé de ne pas demander dans un premier temps des efforts aux obligataires pour se laisser le temps de regarder ce qui était possible mais force est de constater aujourd'hui que la renégociation de la dette obligataire réalisée en 2014, qui avait consisté en un simple report de la date d'échéance en contrepartie d'une augmentation significative du taux d'intérêt, s'avère aujourd'hui insuffisante. »

Par ailleurs, comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 1er février 2019, les travaux de clôture des comptes semestriels au 30 septembre 2018 ont pris du retard en raison d'importantes difficultés dans la remontée des informations financières depuis les filiales nouvellement acquises au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2018-2019.