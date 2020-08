Cybergun S.a. : CYBERGUN ET EVIKE.COM ÉTENDENT LEUR COLLABORATION AU MARCHÉ EUROPÉEN POUR RENFORCER LEUR LEADERSHIP SUR LE SEGMENT " GRAND PUBLIC "

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un nouvel accord avec la société EVIKE.COM, leader américain dans la conception, la distribution et la fabrication de pistolets Airsoft.

Mi-2019, CYBERGUN a conclu un contrat majeur de distribution aux Etats-Unis avec la société EVIKE.COM conférant à cette dernière la distribution exclusive de ses produits sur le territoire américain, hors « chain stores » et marché militaire. Fort du succès de ce partenariat, dont le développement est plus rapide que celui initialement prévu, les deux entreprises ont décidé de nouer une nouvelle alliance sur le marché européen.

Dans ce cadre, CYBERGUN se voit confier la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits d'EVIKE.COM sur le marché européen. La société américaine a vu dans CYBERGUN un acteur de poids capable de mettre à disposition une parfaite connaissance des attentes des consommateurs et un puissant réseau de distribution direct (B2C) en France et indirect (B2B2C) dans toute l'Europe.

Cet accord stratégique permet de renforcer le catalogue produit de CYBERGUN avec de nouvelles références à travers plus d'une cinquantaine de licences exclusives, plus de 100 marques exclusives et une chaine d'approvisionnent dédiée à plus de 500 marques distribuées par EVIKE.COM. Il s'agit d'une opportunité de générer un volume significatif de chiffre d'affaires additionnel sans charge supplémentaire dans la mesure où le réseau commercial est déjà en place.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Nous sommes aujourd'hui fiers, heureux et enthousiastes. Fiers d'avoir gagné la confiance d'un leader américain qui décide de s'appuyer sur notre savoir-faire pour promouvoir ses produits en Europe. Heureux de pouvoir désormais proposer à nos clients européens le plus riche catalogue, regroupant les produits exclusifs de CYBERGUN et ceux d'EVIKE. Et enthousiastes devant le potentiel de création de valeur que cela représente pour nos actionnaires. »

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

