Cybergun : SIGNATURE D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DE PRÈS DE 30 MUSD SUR 5 ANS AUX ETATS-UNIS

SIGNATURE D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DE PRÈS DE 30 MUSD

SUR 5 ANS AUX ETATS-UNIS

4 AVRIL 2019.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un contrat majeur de distribution aux Etats-Unis avec la société EVIKE.COM, leader américain de la distribution d'AirSoft.

Cet accord stratégique va permettre, tout à la fois, de décupler la force de frappe commerciale de CYBERGUN sur le marché américain (40% du chiffre d'affaires du Groupe sur le dernier exercice) et d'alléger significativement la structure de coûts fixes au bénéfice de la rentabilité et de l'agilité.

En pratique, CYBERGUN accorde à EVIKE.COM la distribution exclusive de l'ensemble de sa gamme de produits d'AirSoft à destination des joueurs et collectionneurs, hors « chain stores » et marché militaire. Dans ce cadre, EVIKE.COM a racheté l'intégralité du stock disponible aux Etats-Unis, soit une valeur d'environ 1 MUSD et a d'ores et déjà passé commandes pour près d'1,5 MUSD à comptabiliser sur l'exercice qui débute le 1er avril 2019.

Au-delà de ces premières commandes, EVIKE.COM s'est engagé sur un volume d'affaires de 5 MUSD d'achats la première année et une croissance d'au-moins 5% par an sur 5 ans. Il s'agit donc pour le Groupe CYBERGUN d'un contrat générant près de 30 MUSD sur les 5 prochaines années.

Par ailleurs, EVIKE.COM va reprendre les effectifs de CYBERGUN aux Etats-Unis directement liés

à cette activité et une partie du bail relatif à l'entrepôt de DALLAS. Cet accord permettra d'alléger d'environ 60% les coûts fixe de la structure sur place, soit environ 500 KEUR par an.

Hugo BRUGIERE, Vice-président et Directeur général de CYBERGUN, déclare : « C'est un accord très bénéfique pour CYBERGUN puisqu'il nous donne accès à la puissance commerciale d'EVIKE, avec des volumes de commandes garantis et d'énormes opportunités, et nous offre un niveau de rentabilité nette satisfaisant grâce à l'allègement de notre structure de coûts sur place. Nous allons ainsi concentrer notre activité directe outre-Atlantiquesur les grandes chaines de magasins, avec qui nous avons des relations historiques solides, et au marché militaire émergent et à très fort potentiel. »

