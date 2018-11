Cybergun : autorisation du Ministère de l'Intérieur

12/11/2018 | 10:50

Cybergun annonce qu'il s'est vu octroyer l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie B par le Ministère français de l'Intérieur.



Pour mémoire, la cellule R&D de Cybergun s'est vu confier, en 2017, la création d'un nouveau système inédit sur le marché intégrant les technologies maîtrisées et innovations principales du groupe. Ce développement est financé intégralement par son partenaire.



Dans ce contexte, les partenaires travaillent à la finalisation d'un contrat-cadre pour la fabrication de ce produit de plusieurs millions d'euros par an sur une durée d'environ 10 ans. Cybergun sera en mesure d'entrer en production une fois cet accord finalisé.



