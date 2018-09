Cybergun : le résultat net de l'exercice s'améliore

25/09/2018 | 08:21

Cybergun enregistre un chiffre d'affaires proforma de 36,0 ME sur l'exercice clos au 31 mars 2018, en croissance de 6,8% par rapport au chiffre d'affaires de 33,7 ME sur l'ancien périmètre lors de l'exercice clos au 31 mars 2017.



Le résultat opérationnel courant, est en nette amélioration de 3,6 ME et s'établit à -1,8 ME pour 2017/2018 contre -5,4 ME un an plus tôt. ' Il a profité de la réduction des charges opérationnelles et la rationalisation des opérations, notamment en France et aux Etats-Unis. La réorganisation de l'activité aux Etats-Unis a permis des économies logistiques et opérationnelles substantielles ' explique le groupe.



Le résultat net de l'exercice s'améliore également de 26% et s'établit à -11,2 ME, contre -14,9 ME un an plus tôt.



' Le plan d'économies a eu un impact favorable sur les résultats du Groupe et en particulier sur l'amélioration du résultat opérationnel. Le groupe poursuit les efforts dans ce sens ' indique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.