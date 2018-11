Cybergun : victoire dans un dossier de contrefaçon

19/11/2018 | 07:50

Cybergun annonce que le Tribunal de Grande Instance de Rennes vient de condamner les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture pour la distribution de répliques d'armes Glock contrefaites en infraction avec sa licence exclusive.



Le spécialiste du tir de loisir précise que ces entreprises ont ainsi été condamnées à 'verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon, 10.000 euros pour concurrence déloyale et à détruire leurs stocks de produits contrefaisants'.



Pour rappel, en 2015, Cybergun et Glock avaient signé un premier accord exclusif pour développer des répliques destinées à l'entraînement des forces armées et de police, accord étendu en 2017 par la signature d'une nouvelle licence pour le marché civil de l'AirSoft.



