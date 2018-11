12 novembre 2018.

Le groupe CYBERGUN s'est vu octroyer l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie B par le Ministère français de l'Intérieur.

Après plus d'un an de travail dans l'ombre et de façon confidentielle de la division militaire, dirigée par le général (2S) Emmanuel MAURIN, associée avec tous les autres services du groupe, CYBERGUN vient ainsi d'obtenir le dernier élément manquant pour finaliser son partenariat avec un célèbre manufacturier d'armes. Cette autorisation lui permettrait ainsi de fabriquer, stocker et distribuer le produit en question.

Pour mémoire, la cellule R&D de CYBERGUN s'est vu confier, en 2017, la création d'un nouveau système inédit sur le marché intégrant les technologies maîtrisées par CYBERGUN et les innovations principales du groupe. Ce développement, dont la seconde phase a été finalisée au cours du 1er semestre 2018, est financé intégralement par le partenaire.

Dans ce contexte, les partenaires travaillent à la finalisation d'un contrat-cadre pour la fabrication de ce produit de plusieurs millions d'euros par an sur une durée d'environ 10 ans. Grâce à cette autorisation du Ministère de l'Intérieur, CYBERGUN sera donc en mesure d'entrer en production une fois l'accord finalisé.

En parallèle, CYBERGUN est en négociation en vue d'une prise de participation dans une société qui lui permettrait de développer des capacités de production en France pour ce marché ainsi que pour faire fabriquer ou assembler en France les répliques militaires. Cette prise de participation à fait l'objet d'une lettre d'intention (L.O.I.) en cours d'étude par la cible.

Hugo BRUGIERE, Vice-Président et Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Cette autorisation, difficile à obtenir, est le fruit d'un travail confidentiel de plusieurs mois, mené de main de maitre par notre division militaire et le département Recherche et Développement du groupe. Non seulement, il nous permet de continuer à avancer avec notre partenaire, fabricant mondial d'armes à feu, mais il nous ouvre également de nouveaux débouchés tels que l'intermédiation en France, domaine où l'excellence de notre réseau n'est plus à démontrer. Au-delà de cela, nous avons désormais la possibilité d'avancer sur notre prise de participation d'une unité de production en France pour notre département militaire. »

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0004031839 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

