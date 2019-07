31 juillet 2019.

CYBERGUN a convoqué les porteurs d'obligations « CYBO » en Assemblée Générale le 16 juillet 2019 sur 1ère convocation et le 29 juillet 2019 sur 2ème convocation afin de soumettre un projet de renégociation de sa dette obligataire à échéance octobre 2020.

Ces deux séances ont permis aux obligataires présents ou représentés d'échanger directement et ouvertement avec la Direction de la société. Un dialogue constructif s'est alors instauré dans le cadre duquel les obligataires ont pu exprimer leurs positions sur les propositions de remboursement anticipé faites par la société.

Si, en l'état et vu le court calendrier fixé, ces propositions n'ont pas été acceptées par les obligataires présents ou représentés, chacun a pu mesurer les enjeux pour CYBERGUN liés à cette renégociation.

CYBERGUN rappelle que, dans un souci d'anticipation et de bonne gouvernance, la société a souhaité aborder le sujet du remboursement de la dette obligataire bien en amont de la maturité de cette dernière (octobre 2020) afin que les discussions avec les obligataires puissent avoir lieu sereinement et que la décision qui sera prise puisse emporter le plus de voix possible.

Dans ce contexte, la société a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée Générale des obligataires à la rentrée, afin que ceux-ci puissent se prononcer à la lumière des comptes annuels 2018. Cette Assemblée devrait se tenir le 18 septembre 2019 à 14h30, au siège de la société.

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

