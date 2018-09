Cybergun Sa : RÉSULTATS ANNUELS 2017-2018 DU NOUVEAU CYBERGUN : Réduction significative de la perte opérationnelle

25 septembre 2018.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats annuels non audité de l'exercice 2017-2018 clos le 31 mars 2018 (« exercice 2017/2018 »).

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

À la suite des 3 acquisitions stratégiques annoncées le 27 octobre 2017 et finalisées début 2018 (JM DEVELOPPEMENT, Ton marquage.com et Open Space SAS), le nouveau périmètre d'activité de CYBERGUN représente un chiffre d'affaires proforma de 36,0 MEUR sur l'exercice clos au 31 mars 2018, en croissance de 6,8% par rapport au chiffre d'affaires de 33,7 MEUR sur l'ancien périmètre lors de l'exercice clos au 31 mars 2017.

En données consolidées, le chiffre d'affaires du groupe CYBERGUN pour l'exercice 2017/2018 s'établit à 32,0 MEUR contre 33,7 MEUR pour l'exercice précédent.

Normes IFRS – en MEUR 2016-2017 consolidé 2017-2018 consolidé 2017-2018 proforma[1] Europe + Amérique Latine 15,3 13,8 17,9 Etats-Unis 15,2 14,1 14,1 Asie[2] 3,2 4,0 4,0 Chiffre d'affaires Total 33,7 32,0 36,0

Europe stable à périmètre constant et en croissance sur le nouveau périmètre

Le Groupe CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires 2017-2018 proforma de 17,9 MEUR sur la zone Europe – Amérique Latine contre 15,3 MEUR un an plus tôt grâce à l'intégration des réseaux de distribution en France. A périmètre constant, les facturations ressortent à 13,8 MEUR.

La dynamique du Groupe est portée par la montée en puissance du segment militaire et de l'entrainement des forces (SPARTAN MILITARY) et le renforcement de la vente directe en France. Ces deux leviers d'action ont un impact très favorable sur la rentabilité normative du Groupe.

La marge brute non auditée est ainsi estimée à 6,4 MEUR en données proforma à fin mars 2018 (4,0 MEUR en données consolidées) contre 4,2 MEUR un an plus tôt, soit un taux de marge de 28,9% en progression de 1,2 point.

Etats-Unis résistent malgré deux défauts de clients majeurs

Aux Etats-Unis, l'AirSoft civil reste fortement pénalisé par la défaillance de plusieurs chaines de distribution. Le manque à gagner lié aux faillites de deux clients du Groupe, Gander Mountain et The Sport Authority, s'élève à 5,3 MUSD sur le dernier exercice.

Grâce à son important travail de redéploiement, notamment vers les sites de vente en ligne comme Amazon.com, Cybergun a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14,1 MEUR sur la zone Etats-Unis (15,2 MEUR un an plus tôt).

La marge brute à fin mars 2018 s'élève à 3,6 MEUR, soit un taux de marge de 25,4% stable par rapport à l'exercice précédent (25,6%).

Asie en progression portée par la nouvelle politique commerciale

En Asie, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 4,0 MEUR sur l'exercice contre 3,2 MEUR un an plus tôt.

Pour mémoire, le Groupe se concentre désormais sur la conclusion d'accords de distribution avec des partenaires asiatiques plutôt que de distribuer lui-même dans un environnement où la contrefaçon est la règle. Ces accords, qui octroient aux partenaires une exclusivité commerciale limitée à certains produits et/ou territoires, permettent à CYBERGUN de générer une marge brute à deux chiffres sans coûts de distribution associés.

La marge brute de l'exercice 2017-2018 s'établit à 1,0 MEUR contre 0,7 MEUR un an plus tôt, soit un taux de marge de 24,5% en progression de 1,5 point.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La marge brute de l'exercice 2016 ressort à 8,6 MEUR contre 8,9 MEUR un an plus tôt. Malgré l'impact mécanique de la variation du chiffre d'affaires, la marge brute de l'exercice est ainsi quasi stable en volume et en progression de 0,5 point en taux (26,8%).

Le résultat opérationnel courant, est en nette amélioration de 3,6 MEUR et s'établit à -1,8 MEUR pour 2017/2018 contre -5,4 MEUR un an plus tôt, portée par la réduction des charges opérationnelles et la rationalisation des opérations, notamment en France et aux Etats-Unis. La réorganisation de l'activité aux Etats-Unis a permis des économies logistiques et opérationnelles substantielles.

La perte opérationnelle se réduit significativement de 42% et ressort à -8,0 MEUR contre -13,9 MEUR un an plus tôt. Les coûts exceptionnels, liés à la réorganisation des activités et à la dépréciation des écarts d'acquisition, se réduisent, à 6,2 MEUR pour 2017/2018 contre 8,6 MEUR pour l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice s'améliore également de 26% et s'établit à -11,2 MEUR, contre -14,9 MEUR un an plus tôt.

Normes IFRS – en MEUR 2017 2016 Chiffre d'affaires annuel 32,0 33,7 Marge brute 8,6 8,9 % du chiffre d'affaires 26,8% 26,3% Résultat opérationnel courant -1,8 -5,4 Résultat opérationnel -8,0 -13,9 Coût de l'endettement financier net -0,4 -0,4 Impôts -0,7 -0,6 Résultat net de la période -11 ,2 -14,9

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE

Au 31 mars 2018, l'endettement financier net était de 14,7 MEUR (12,4 MEUR au 31 mars 2017), dont 13,7 MEUR de dettes à plus d'un an intégrant 2,3 MEUR d'obligations à convertir (OCA) et 9,0 MEUR d'obligations in fine à échéance 2020.

A la suite de la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), pour un montant de 10,2 MEUR finalisée le 23 juillet 2018, le groupe a pu poursuivre son désendettement et se doter de ressources additionnelles en vue de financer son développement. En outre, l'actionnaire de référence s'est engagé à couvrir le cas échéant les besoins de trésorerie sur les douze prochains mois.

PERSPECTIVES

Le plan d'économies a eu un impact favorable sur les résultats du Groupe et en particulier sur l'amélioration du résultat opérationnel. Le groupe poursuit les efforts dans ce sens.

En parallèle, le renforcement des fonds propres du plus de 10 MEUR va permettre au groupe d'accélérer son expansion dans le domaine militaire via la prise de participation d'une unité de production et la mise en œuvre d'un partenariat industriel en Asie pour l'activité civile

[1] Proforma intégrant le chiffre d'affaires de JM DEVELOPPEMENT, Ton marquage.com et Open Space SAS retraité des facturations intragroupe sur l'exercice 2017-2018

[2] Y compris Distribution en Asie pilotée depuis la France en 2016-2017

