16 janvier 2019.

SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT, division militaire du groupe CYBERGUN, annonce la signature d'un contrat de conseil avec un grand manufacturier d'armes pour le soutien dans le cadre de l'appel d'offres qui devrait être publié dans les semaines à venir et qui vise à remplacer toutes les armes de poing de l'Armée française.

Fort de sa parfaite connaissance du marché français de la défense, SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT, division pilotée par le Général (2S) Emmanuel MAURIN, aura en charge l'accompagnement de ce manufacturier d'armes et de son distributeur français pour l'obtention du marché. L'accord prévoit une rémunération de SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT au pourcentage sur la vente des produits manufacturés. A l'heure actuelle, ce marché est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Ce dossier sera piloté par le Général (2S) Emmanuel MAURIN et le Général (2S) Jacques ARAGONES qui vient récemment de rejoindre le groupe.

Pour le Général (2S) Emmanuel MAURIN, Directeur de la division militaire du groupe : « Cette mission de conseil et de représentation d'intérêts est une nouvelle preuve de la percée spectaculaire que nous avons faite dans le monde militaire et de l'entrainement des forces. Le fait qu'un grand manufacturier mondial vienne nous demander de l'appuyer, au-delà de notre domaine historique des répliques d'armes, est un grand honneur et une formidable opportunité financière à l'échelle de notre groupe. »

Afin de respecter la réglementation en vigueur, CYBERGUN a obtenu du Ministère de l'intérieur une Autorisation de Fabrication, de commerce et d'intermédiation pour les armes à feux lui permettant de réaliser ce genre de missions réglementées. De même, une déclaration a été faite auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, organisme auprès duquel tout travail de représentation d'intérêts doit être déclaré. La déclaration peut être consultée sur le lien suivant :

https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=337643795

C'est la seconde fois que l'expertise du groupe CYBERGUN est ainsi mise au service d'un grand manufacturier d'armes. Pour mémoire, la cellule R&D de CYBERGUN s'est vu confier, en 2017, un programme de développement d'un projet révolutionnaire intégrant les technologies maîtrisées par CYBERGUN et les innovations principales du groupe. Ce projet, qui avance très bien, fera l'objet de communications ultérieures.

