CyrusOne : entame les travaux d'un troisième centre de données à Francfort

CyrusOne Inc. (NASDAQ : CONE), une société d’investissement immobilier (Real Estate Investment Trust, REIT) internationale de premier plan, a annoncé avoir entamé les travaux de la première phase de son tout dernier site pour centres de données situé à Francfort en Allemagne.

Ce site de CyrusOne, le troisième dans le district de Sossenheim de la ville, offre aux fournisseurs de cloud, intégrateurs systèmes et multinationales, des solutions individualisées résilientes et sécurisées pour centres de données au sein d’un pôle d’activités clé.

Après la fin des travaux (prévue au T2 2020), le site comprendra deux bâtiments contigus de trois étages fournissant 22 MW d’électricité pour l’informatique à un espace technique de classe mondiale de 11 500 m². Un refroidissement adiabatique indirect de l’air dans chaque hall de données garantira un indicateur d’efficacité énergétique (Power Usage Efficiency, PUE) extrêmement bas.

« Francfort est l’un des endroits à la croissance la plus rapide et le plus important d’un point de vue stratégique pour CyrusOne du fait de sa force économique et de sa proximité avec l’un des centres financiers européens les plus importants », a affirmé Tesh Durvasula, président pour l’Europe chez CyrusOne. « Ceci marquera la troisième expansion de notre implantation à Francfort et je pense que tout sera en fait déjà loué avant la fin des travaux l’année prochaine. »

« La demande que nous constatons en Europe de la part des fournisseurs américains de cloud à grande échelle est incroyable et elle s’accélère considérablement. Ce développement, parallèlement à nos autres efforts d’expansion à Dublin, Amsterdam et Londres, souligne notre ambition d’être le seul fournisseur de centres de données à grande échelle en Europe. Je pense que nos activités en Europe vont se développer jusqu’à représenter environ 20 % du chiffre d’affaires total de CyrusOne dans deux ans. »

Le calendrier court de la construction du centre de données Francfort III est possible grâce à la vaste expérience de CyrusOne qui a construit plus de 45 centres de données à travers le monde. CyrusOne a recours à une méthode de construction modulaire et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires estimés, dont Mercury et Klein Architekten.

