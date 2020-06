CytoDyn Inc. : protocole d'accord pour mener un essai clinique COVID-19 0 30/06/2020 | 16:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La société de biotechnologie, CytoDyn, en phase avancée de développement du Leronlimab a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu protocole d'accord avec les autorités sanitaires mexicaines pour mener un essai clinique de phase 3 sur des patients gravement malades du coronavirus. En vertu du protocole d'accord, CytoDyn fournira le Leronlimab à ses frais, et l'essai de phase 3 devrait enrôler 25 patients. "Nous sommes très heureux de la confiance que les autorités sanitaires accordent à notre médicament, le Leronlimab, et nous sommes motivés pour lancer rapidement cet essai afin de contribuer aux recherches de traitement contre le coronavirus" a annoncé Le Président et directeur général de CytoDyn, Nader Pourhassan. CytoDyn a par ailleurs déjà atteint son objectif de 75 patients dans son essai clinique de phase 2 pour les patients présentant des symptômes légers à modérés du coronavirus aux États-Unis. De plus, le recrutement continue dans son essai clinique de phase 2b/3 pour les patients sévèrement malades. Le Leronlimab a déjà reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration pour ses indications en tant que traitement du cancer du sein et en tant que thérapie combinée pour les patients infectés du VIH. S'agissant du Covid-19, la FDA a accordé une "rolling review" pour la demande de licence du Leronlimab. Cela permettra à CytoDyn de soumettre des sections complètes de sa "New Drug Application" à l'examen de la FDA, plutôt que d'attendre que chaque section de la demande soit complète pour que la demande entière puisse être examinée. CytoDyn s'envolait de 14% à 10$ à 16h.

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CYTODYN INC. 16:10 CYTODYN INC. : protocole d'accord pour mener un essai clinique COVID-19