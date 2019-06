D'Ieteren : INTENTION DE FILIALISATION DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION ET DE RETAIL AUTOMOBILES

D'Ieteren SA annonce son intention de procéder à une filialisation de son activité de distribution et de retail automobile, D'Ieteren Auto. Cette dernière a pour sa part l'intention de procéder à un second niveau de filialisation portant sur certains de ses métiers.

Premier niveau : filialisation des activités de retail et de distribution automobile par le groupe D'Ieteren

Le groupe D'Ieteren envisage de filialiser son activité historique D'Ieteren Auto localisée à l'heure actuelle au sein de D'Ieteren SA. La filialisation de D'Ieteren Auto la positionnerait au même niveau que Belron, Moleskine et D'Ieteren Immo au sein du groupe D'Ieteren. D'Ieteren SA détiendrait 100% de D'Ieteren Auto.

Ce projet de nouvelle organisation confirme la volonté du groupe D'Ieteren d'accompagner D'Ieteren Auto sur le chemin de la croissance et du développement en poursuivant avec elle une stratégie à long terme.

Nicolas D'Ieteren, Président : « Nos activités automobiles sont à la base de notre histoire et de notre prospérité. Elles ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui et continueront à faire partie intégrante de qui nous serons demain. Je suis confiant dans la capacité des équipes et leur détermination à construire un avenir durable pour D'Ieteren Auto. »

Deuxième niveau : filialisation de différents métiers de la société D'Ieteren Auto

D'Ieteren Auto envisage pour sa part de filialiser ses D'Ieteren Car Centers localisés en région bruxelloise, les Porsche Centres situés à Bruxelles et à Anvers ainsi qu'EDI, sa nouvelle proposition en matière de recharge pour véhicules électriques. Les nouvelles filiales seraient alors détenues à 100% par la filiale D'Ieteren Auto nouvellement créée.

D'Ieteren Auto disposerait ainsi d'une organisation plus souple et plus proche de sa clientèle dans un marché où la digitalisation et les nouvelles solutions de mobilité rendent stratégique le contact direct avec les différents types de clients. Ces filialisations devraient par ailleurs permettre à chaque métier de se concentrer sur son activité propre et ainsi optimaliser son trajet de développement.

Denis Gorteman, CEO D'Ieteren Auto : « Nous visons à devenir un point d'entrée incontournable pour les clients à la recherche de services automobiles et de nouvelle mobilité. Pour réaliser cette ambition, il est essentiel que nous puissions compter sur une organisation plus agile et plus réactive aux changements du marché. »

Ces filialisations, qui prendraient effet au 1er janvier 2021, font actuellement l'objet d'une procédure d'information et de consultation avec les partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales. Elles ne devraient pas avoir de conséquence sur les conditions de travail des employés transférés.

Fin du communiqué de presse

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

D'Ieteren Autodistribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché d'environ 21% et 1,2 million de véhicules en circulation. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,4 milliards d'euros et 113,0 millions d'euros en 2018.

Belron (détenu à 54,10 %) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 35 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100 % et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Elle a également étendu ses services aux marchés de la réparation et du remplacement automobiles et en cas de dommage immobilier. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,8 milliards EUR et 225,7 millions EUR en 2018.

Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans plus de 115 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 174,1 millions d'euros et 28,6 millions d'euros en 2018.

