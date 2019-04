D'Ieteren : LE GROUPE D'IETEREN ET AXEL MILLER METTENT UN TERME À LEUR COLLABORATION

Le Conseil d'administration de D'Ieteren et Axel Miller ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Par conséquent, Axel Miller quitte son poste de CEO et d'administrateur-délégué de D'Ieteren ainsi que les autres fonctions qu'il occupe au sein du groupe et de ses filiales.

Axel Miller a rejoint le Conseil d'administration de D'Ieteren en mai 2010 en qualité d'administrateur indépendant et a été nommé CEO et administrateur-délégué en mai 2013. Avec plus de 5 ans passés à la direction du groupe D'Ieteren, il a mis en place une équipe de qualité et a obtenu des résultats sains et solides en assurant une collaboration efficace entre D'Ieteren et ses filiales. Aujourd'hui, le Conseil d'administration de D'Ieteren et Axel Miller ont constaté que leurs visions sur les développements futurs du groupe et sur le style de leadership ont cessé de coïncider et, pour ces raisons, ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration.

Dans l'immédiat, la gestion journalière du groupe continuera à être assurée par les autres membres du comité exécutif, Arnaud Laviolette et Francis Deprez, en attendant la nomination d'un nouveau CEO.

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

D'Ieteren Autodistribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché d'environ 21% et 1,2 million de véhicules en circulation. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,4 milliards d'euros et 113,0 millions d'euros en 2018.

Belron (détenu à 54,10 %) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 35 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100 % et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Elle a également étendu ses services aux marchés de la réparation et du remplacement automobiles et en cas de dommage immobilier. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,8 milliards EUR et 225,7 millions EUR en 2018.

Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans plus de 115 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 174,1 millions d'euros et 28,6 millions d'euros en 2018.

