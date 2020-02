D'Ieteren : Rachat d'actions propres

1. Programme de rachat d'actions

D'Ieteren SA a procédé à ce rachat d'actions propres dans le contexte du programme de rachat d'actions décidé et annoncé par le Conseil d'administration de D'Ieteren SA en date du 28 août 2019 pour un montant maximal de 150 millions EUR (voir communiqué de presse du 28 août 2019). Ledit programme a été lancé le 4 septembre 2019 et il est prévu qu'il se poursuive pendant une durée de 12 à 18 mois. Les rachats se font dans le respect des lois et réglementations applicables et en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2018. Dans le cadre de ce programme de rachat d'actions en cours, D'Ieteren a acquis à ce jour un total de 407.343 propres, pour un montant total de 19.535.993 EUR. Il n'y a pas eu de transaction entre le 19 et le 25 février 2020.

2. Contrat de liquidité

Dans le cadre du contrat de liquidité (voir communiqué de presse du 16 mars 2015), D'Ieteren annonce aujourd'hui avoir acheté sur Euronext Bruxelles 2.187 actions au cours de la période allant du 19 au 25 février 2020. Au cours de cette même période, D'Ieteren a vendu 1.842 actions.

3. Rachat d'actions destiné à couvrir les plans d'options

Conformément à l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 d'exécution du Code Belge des Sociétés, la société s.a. D'Ieteren n.v. annonce avoir acquis sur Euronext Bruxelles, entre le 24 et 25 février 2020,

18.094 actions propres, pour un prix moyen de 56,38 EUR par action. Cette opération de rachat a été effectuée afin de couvrir les plans d'options sur actions en faveur des cadres, en vertu du pouvoir conféré au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2018.

4. Nombre total d'actions propres

Le nombre total d'actions propres détenues par D'Ieteren atteignait 1.457.275 le 24 février 2020. Le nombre total d'actions ordinaires de D'Ieteren SA en circulation s'élève à 55.302.620.

