D'Ieteren : Rachat d'actions propres

D'Ieteren SA a procédé à ce rachat d'actions propres dans le contexte du programme de rachat d'actions décidé et annoncé par le Conseil d'administration de D'Ieteren SA en date du 28 août 2019 pour un montant max imal de 150 millions EUR (voir communiqué de presse du 28 août 2019). Ledit programme a été lancé le 4 septembre 2019. Les rachats se font dans le respect des lois et réglementations applicables et en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2018. Dans le cadre de ce programme de rachat d'actions en cours, D'Ieteren a acquis à ce jour un total de 934.692 propres, pour un montant total de 43.353.416 EUR. Le programme a été temporairement suspendu (voir communiqué de presse du 6 avril 2020).

Mercredi 8 avril 2020

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance etla création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement les activités suivantes:

D'Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. La société a une part de marché d'environ 22 % et 1,2 million de véhicules en circulation. Le modèle économique de D'Ieteren Auto est en train d'évoluer pour offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 3,6 milliards d'euros et 119,0 millions d'euros en 2019.

Belron (54,85 % des droits de vote) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 39 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100 % et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des assureurs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 4,2 milliards d'euros et 400,5 millions d'euros en 2019.

marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des assureurs. Lechiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 4,2 milliards d'euros et 400,5 millions d'euros en 2019.

Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans plus de 100 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 163,9 millions d'euros et 18,6 millions d'euros en 2019.

D'Ieteren Immo gère les intérêts immobiliers du groupe D'Ieteren en Belgique. Elle possède et gère quelque 30 biens immobiliers qui ont généré des revenus locatifs nets de 19,7 millions d'euros en 2019. Elle est également chargée de projets d'investissement et d'étudier la possibilité de rénover certains sites.

Les cinq dernières publications Prochains événements (à l'exception des communiqués ayant trait au rachat d'actions propres) 6 avil 2020 COVID-19 : impact et mesures 28 mai 2020 Assemblée Générale 16 mars 2020 Désignation de Daniela Riccardi en tant que 27 août 2020 Résultats semestriels 2020 CEO de Moleskine 5 mars 2020 Résultats de l'exercice 2019 8 février 2020 D'Ieteren rachète à CD&R des actions préférentielles supplémentaires dans Belron Belron a alloué avec succès ses nouveaux 26 octobre 2019 emprunts à terme fixe pour un montant de 850 millions d'euros

Francis Deprez, CEO

Arnaud Laviolette, Directeur financier

Pascale Weber, Investor Relations - Tel : + 32 (0)2 536.54.39

Courriel : financial.communication@dieteren.be- Site internet : www.dieteren.com

