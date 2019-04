D'Ieteren : départ du CEO

08/04/2019 | 10:15

D'Ieteren annonce que son conseil d'administration et Axel Miller ont décidé de mettre fin à leur collaboration : celui-ci quitte donc son poste de CEO et d'administrateur-délégué, ainsi que les autres fonctions qu'il occupe au sein du groupe et de ses filiales.



L'entreprise belge, maison-mère de D'Ieteren Auto, de Belron et de Moleskine, fait part en effet d'un constat 'que leurs visions sur les développements futurs du groupe et sur le style de leadership ont cessé de coïncider'.



Dans l'immédiat, la gestion journalière du groupe continuera à être assurée par les autres membres du comité exécutif, Arnaud Laviolette et Francis Deprez, en attendant la nomination d'un nouveau CEO.



