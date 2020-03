D'Ieteren : en berne malgré ses résultats annuels

06/03/2020 | 09:50

D'Ieteren lâche 3,6% à Bruxelles, au lendemain de la publication, au titre de l'année écoulée, d'un résultat consolidé ajusté avant impôts (part du groupe) en augmentation de 39,8% à 300,7 millions d'euros sur une base comparable.



Le groupe belge explique cette progression, dépassant son objectif qui était de 'environ 35%', par 'l'excellente performance' de Belron (dont il détient plus de 52% du capital) et une nouvelle année d'amélioration du côté de D'Ieteren Auto.



Pour 2020, D'Ieteren vise un résultat consolidé ajusté avant impôts (part du groupe), post-IFRS 16, au moins 25% supérieur au résultat de 2019 (295,2 millions post-IFRS 16), prévision qui ne prend pas en compte les effets potentiels du coronavirus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.