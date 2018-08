D'Ieteren : grimpe après ses résultats semestriels

31/08/2018 | 09:57

D'Ieteren grimpe de 5% à Bruxelles au lendemain de la publication d'un résultat ajusté avant impôts part du groupe de 154,9 millions d'euros au titre du premier semestre, en hausse de 17,8% en se basant sur une participation dans Belron de 64,68% un an auparavant.



Les ventes consolidées du groupe de distribution automobile selon les normes IFRS se sont établies à 2.072,2 millions (+9,5%), montant ne tenant pas compte de Belron, et les ventes combinées (incluant Belron à 100%) se sont accrues de 8,9% à 4.029,4 millions.



Grâce aux résultats encourageants du premier semestre, D'Ieteren table maintenant sur une croissance de 10 à 15% de son résultat ajusté avant impôts part du groupe en 2018, et non plus 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



