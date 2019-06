D'Ieteren : plusieurs projets de filialisation

28/06/2019 | 08:40

D'Ieteren annonce son intention de procéder à une filialisation de son activité de distribution et de retail automobile, D'Ieteren Auto, qui a pour sa part l'intention de procéder à un second niveau de filialisation portant sur certains de ses métiers.



'D'Ieteren Auto disposerait ainsi d'une organisation plus souple et plus proche de sa clientèle dans un marché où la digitalisation et les nouvelles solutions de mobilité rendent stratégique le contact direct avec les différents types de clients', explique le groupe belge.



Ces filialisations, qui prendraient effet au 1er janvier 2021, font l'objet d'une procédure d'information et de consultation avec les partenaires sociaux. Elles ne devraient pas avoir de conséquence sur les conditions de travail des employés transférés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.