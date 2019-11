D.R. HORTON : fait mieux que prévu au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

D.R. Horton a publié mardi soir les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Ainsi, le constructeur immobilier américain a publié un bénéfice net de 505,3 millions de dollars sur la période, ou 1,35 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 466,1 millions de dollars, ou 1,22 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait un bénéfice par action de 1,25 dollar.Pour sa part, le chiffre d'affaires de DR Horton s'établit à 5,04 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, en hausse de 11,7 % sur un an, une performance supérieure aux prévisions du marché (4,83 milliards).