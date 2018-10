DR Horton : hausse de 11% des livraisons au 4e trimestre

09/10/2018 | 13:50

DR Horton indique avoir livré 14.674 logements au titre de son quatrième trimestre comptable, un nombre en augmentation de 11% par rapport à la même période un an auparavant, représentant des revenus de 4,4 milliards de dollars, en progression de 9%.



Au 30 septembre dernier, le carnet de commandes du constructeur immobilier d'Arlington (Texas) se montait à 13.371 maisons en volume et à quatre milliards de dollars en valeur, en augmentations de 8% par rapport à la même date en 2017.



'Les fondamentaux économiques et immobiliers demeurent favorables, les niveaux de stocks sont bas et nous continuons de voir une bonne demande sur nos marchés, en particulier sur les points à prix abordables', commente le président Donald R. Horton.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.