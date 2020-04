DR Horton : Wedbush relève son opinion

01/04/2020 | 15:12

Wedbush relève son opinion sur DR Horton de 'neutre' à 'surperformance', malgré un objectif de cours réduit de 56 à 44 dollars, anticipant un effet significatif du Covid-19 sur les commandes du troisième trimestre (clos en juin) et les finalisations du second semestre.



Il anticipe toutefois que les activités du constructeur de logements devraient revenir à la normale au printemps 2021, et voit la chute de 34% du titre depuis début 2020 (contre un déclin de 20% du S&P 500) comme exagérée, le rendant 'acheteur aux niveaux actuels'.



