Dätwyler: la rentabilité progresse au 1er semestre, malgré une croissance molle

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Dätwyler a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 66,2 millions de francs suisses, contre 62,5 millions un an plus tôt. Satisfaite de la performance de ses activités d'étanchéité, la direction examine par contre les options qui s'offrent à elle pour la division Technical Components, composée des sociétés Distrelec, Reichelt Elektronik et Nedis.

Le chiffre d'affaires a grappillé 1,8% à 706,3 millions de francs suisses, mais la marge opérationnelle (Ebit) s'est érodée d'une vingtaine de points de base, à 12,9%. L'excédent afférent a atteint 91,2 millions.

La croissance des revenus déçoit les projections moyennes établies par les analystes du consensus AWP, qui anticipaient des recettes de 721,0 millions, mais l'Ebit dépasse les 90,4 millions pronostiqués.

Le groupe uranais prévient que sa rentabilité opérationnelle risque de s'inscrire sur l'ensemble de l'année dans le bas de la fourchette de 12 à 15% établie, invoquant un environnement économique de plus en plus exigeant.

Le marché automobile ne donne ainsi pour l'heure aucun signe de rétablissement et la distribution en ligne de composants électroniques affiche des symptômes d'essoufflement sur le principal débouché européen.

Le chiffre d'affaires 2019 devrait néanmoins s'établir au-delà de la marque inscrite en 2018.

