Dätwyler: le patron met la division composants à l'examen

Zurich (awp) - Les deux unités du groupe uranais Dätwyler évoluent diversement depuis des années. Alors que Sealing Solutions, spécialisée dans les solutions d'étanchéité, fleurit, Technical Components, spécialisée dans le commerce de pièces d'électronique, ne se développe pas à la satisfaction du patron du groupe Dirk Lambrecht. "Une division à ce niveau ne correspond pas, sur le long terme, à ce que nous imaginons pour le groupe", a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und Wirtschaft.

De nombreuses mesures ont été prises pour contenir le recul des marges de Technical Components, mais cela n'a pas fonctionné, a relevé M. Lambrecht. L'an dernier, il a donc été décidé de segmenter les affaires de manière ciblée selon les besoins de groupes de clients, comme cela se fait depuis longtemps avec Sealing Solutions. Selon son patron, Dätwyler a les compétences pour faire avancer cette division.

Quant à savoir quel sera l'avenir de la division Technical Components, cela dépendra des résultats en 2018. Ceux-ci serviront de base à des prises de décisions et le groupe dira, en août 2019 lors de la présentation de ses résultats semestriels, quelles auront été ses décisions. Soit la division retrouve l'équilibre, soit elle sera vendue.

Objectifs 2018 confirmés

Malgré un fort vent contraire sur le marché, Dätwyler confirme ses prévisions pour 2018. "Nous continuons de viser une hausse de 4-8% du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 12-15%", a précisé M. Lambrecht. Si les influence négatives se renforcent, les résultats seront plutôt dans le bas des fourchettes mentionnées, a-t-il précisé.

Pour ce qui est de l'objectif de chiffre d'affaires de 2 milliards de francs suisses en 2020, cela ne se fera pas dans de grosses acquisitions et Dätwyler se concentre plutôt sur des acquisitions de complément. Le chiffre d'affaires 2017 s'est établi à 1,3 milliard de francs suisses.

M. Lambrecht a indiqué que le groupe travaille actuellement à l'établissement du budget 2019. Avec les deux acquisitions réalisées en septembre, le chiffre d'affaires va augmenter, mais il faut aussi accélérer la croissance organique et cela plus rapidement que la moyenne des segments de marché concernés, a souligné le patron. Le groupe investit notamment beaucoup dans l'unité Pharma et il examine aussi des acquisitions de l'ordre de grandeur de 20 à 50 millions de francs suisses de chiffre d'affaires.

mk/rp