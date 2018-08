Dätwyler: résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - Le producteur de composants industriels et de solutions d'étanchéité Dätwyler a vu ses résultats progresser au premier semestre 2018. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires net a pris 7,7% sur un an à 694,1 millions de francs suisses, soutenu en particulier pour le secteur des solutions d'étanchéité de haute valeur, explique vendredi le communiqué.

Le bénéfice net, pour sa part, s'est inscrit à 62,5 millions, soit un bond de 17,3%. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est étoffé de 13,2% à 90,7 millions et la marge afférente s'est améliorée à 13,1% contre 12,4% précédemment.

Les ventes sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes tandis que le bénéfice opérationnel est bien inférieur au consensus AWP.

Pour l'ensemble de l'année, Dätwyler a confirmé attendre un chiffre d'affaires entre 1350 et 1400 millions et une marge Ebit oscillant entre 12 et 15%. Des acquisitions devraient également insuffler de la dynamique aux affaires durant la 2e partie d'année.

lk/fr