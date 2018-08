Dätwyler: résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes

Zurich (awp) - Dätwyler a vu ses résultats progresser au premier semestre, tiré surtout par les solutions d'étanchéité. Le groupe industriel a confirmé vendredi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

"Le bon niveau des commandes dans les secteurs clés de la santé et de l'automobile ainsi que les acquisitions prometteuses devraient fournir de nouvelles impulsions au deuxième semestre", a affirmé Dirk Lambrecht, cité dans le communiqué.

Le responsable du fabricant des composants industriels et des solutions d'étanchéité s'est cependant déclaré insatisfait de l'évolution de la division Composants techniques, active dans la distribution de produits électroniques.

L'entreprise d'Altdorf fera un point par rapport à la conduite à adopter pour ce segment, en difficulté depuis un certain temps, en fin d'année.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires net a pris 7,7% sur un an à 694,1 millions de francs suisses, soutenu en particulier pour le secteur des solutions d'étanchéité destinées au secteur médical. Hors effet de devises, les recettes n'ont avancé que de 2,5%, a précisé la société.

Le bénéfice net, pour sa part, s'est inscrit à 62,5 millions, soit un bond de 17,3%. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est étoffé de 13,2% à 90,7 millions et la marge afférente s'est améliorée à 13,1%, contre 12,4% précédemment.

Les ventes sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes tandis que le bénéfice opérationnel est bien inférieur au consensus AWP.

Confirmation des objectifs

Par division, celle en charge des solutions d'étanchéité (Sealing solutions) a vu ses recettes augmenter de 7,9% à 453,2 millions et une croissance organique de 3,4%. Le bénéfice opérationnel a avancé de 6,6% à 83,8 millions et la marge afférente a légèrement reculé (18,5% contre 18,7%), en partie à cause de la hausse des prix des matières premières.

La division Composants techniques (Technical components), active dans le secteur de la distribution de produits électroniques, a amélioré ses recettes de 7,4% à 240,9 millions. Mais hors effets de change, la croissance se réduit à 0,8%. L'Ebit s'est envolé à 6,9 millions après 1,5 million il y a un an et la marge correspondante a augmenté de 2,2 point de pourcentage à 2,9%.

Pour l'ensemble de l'année, Dätwyler a confirmé attendre un chiffre d'affaires entre 1,35 et 1,4 milliard et une marge Ebit oscillant entre 12% et 15%.

Vontobel salue la solide performance de la division Solutions d'étanchéité mais déplore celle du segment Composants techniques, et en particulier de son unité Distrelec. La progression des Composants techniques est à mettre au crédit essentiellement d'effets de change favorables, relève l'analyste Michal Lichvar.

La faiblesse de la croissance organique et de la marge Ebit s'expliquent, encore une fois, principalement par le redressement insuffisant de Distrelec, un distributeur en ligne de produits électroniques. En outre, l'unité Reichelt, aussi un distributeur en ligne, affiche des coûts plus élevés en raison de son expansion internationale, énumère le spécialiste.

A 11h45, les investisseurs boudaient le titre. L'action cédait 4,8% à 188,20 francs suisses dans un marché élargi SPI en baisse de 0,99%.

lk/fr/al