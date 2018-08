Dätwyler s'offre un nouvel accès au marché sud-américain

Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions d'étanchéité et de composants techniques Dätwyler rachète son concurrent brésilien Bins Indústria de Artefatos de Borracha, pour un montant faisant l'objet d'une clause de confidentialité. La cible d'acquisition, qui réalise un chiffre d'affaires équivalent à quelque 20 millions de francs suisses annuellement, doit permettre au groupe uranais d'améliorer l'accès au marché sud-américain de l'automobile, précise un communiqué publié vendredi.

Le contrat a été conclu en date du 23 août et sa finalisation est attendue pour le 30 août.

Fondée en 1953 et jusqu'ici en mains privées, Bins développe et manufacture des joints élastomères pour l'industrie automobile. A l'instar de son acquéreur, la société brésilienne produit également ses propres moules et dispose de ses propres lignes de production pour ses mélanges.

jh/vj