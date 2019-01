23/01/2019 | 11:39

Barclays relève son conseil sur Daimler de 'sous-pondérer' à pondérer en ligne' et son objectif de cours de 61 à 65 euros, estimant que 's'il peut être difficile de défendre des relèvements de résultats pour 2019, les estimations ont probablement chuté assez'.



'Il n'y a guère de doutes que 2019 devrait constituer un nouveau défi pour le secteur', avec une croissance limitée des revenus et une inflation des coûts, mais le broker pense que 'le marché est bien conscient de ces dynamiques, en particulier dans le cas de Daimler'.



'L'absence de nouvelles réductions de prévisions pourrait se montrer de nature à soutenir le titre, étant donnée la valorisation déprimée du nom et le potentiel d'un flux de nouvelles à plus long terme plus encourageant', juge Barclays.



