Daimler : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

11/12/2018 | 11:09

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur Daimler mais réduit son objectif de cours de 75 à 65 euros, pointant une baisse des résultats du constructeur automobile allemand et de la valorisation des comparables.



'Les ventes sont effectivement reparties à la hausse depuis octobre mais à un rythme qui nous semble insuffisant pour résorber de façon significative la hausse des stocks observée au troisième trimestre et espérer se rapprocher de l'objectif de FCF 2018', note l'analyste.



Si le maintien du dividende à 3,65 euros n'est plus d'actualité, Oddo BHF juge 'probable toutefois que le groupe soit prêt à un effort (trois euros ?) pour emporter l'adhésion de ses actionnaires sur le vote de Project Future lors de l'AG en avril prochain'.



