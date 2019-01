DAIMLER : Barclays relève son opinion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays relève son opinion de Sous-pondérer à Pondérer en ligne sur le titre Daimler, tout en relevant son objectif de cours de 61 à 65 euros. Bien que l’année 2018 ait été compliquée et qu'il puisse être difficile de plaider en faveur d'une hausse des bénéfices pour 2019, le bureau d’études pense que les estimations ont probablement suffisamment baissé sur le constructeur automobile et que le flux d’annonces pourrait s’avérer plus encourageant à long terme.