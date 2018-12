Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe allemand Daimler a l’intention de consacrer d'ici 2030 plus de 20 milliards d'euros à l'achat de cellules de batteries. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de son offensive dans la production de véhicules électriques et hybrides. Ainsi, Mercedes-Benz Cars, une marque de Daimler, veut proposer 130 variantes de véhicules électriques et hybrides d'ici 2022.