Daimler : -8,2% de ventes pour Mercedes-Benz en septembre

08/10/2018 | 11:23

Daimler indique que Mercedes-Benz a vendu 202.819 véhicules dans le monde au mois de septembre, un nombre en repli de 8,2% en comparaison annuelle. Sur les neuf premier mois de l'année, il est resté presque stable (-0,1%) à 1.715.087 unités.



'En comparaison avec leur mois de septembre record de l'année dernière, les ventes ont été impactées par des retards de certification sur certains marchés internationaux et des changements de modèles', explique le constructeur automobile allemand.



Dans un environnement hautement concurrentiel, il revendique néanmoins le nombre de nouvelles immatriculations le plus élevé pour une marque haut de gamme sur des marchés comme le Royaume Uni, la France, la Russie, le Japon et les Etats-Unis.



