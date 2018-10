Daimler : Mercedes 8ème marque du top 100 Interbrand

La fameuse marque allemande du groupe Daimler est la 2ème marque automobile la mieux valorisée au monde derrière Toyota. Sa « petite sœur » Car2go, marque d’auto-partage s’attaque au marché parisien.

Le cabinet de conseil en stratégie de marque Interbrand procède chaque année à la valorisation des meilleures marques mondiales. Ces experts reconnus intègrent plusieurs critères comme la notoriété et la longévité de la marque, son leadership sur son marché, etc. et ne se cantonnent pas du tout à des considérations financières.

Ainsi Mercedes est valorisée 48,6 milliards de dollars, en croissance de 2% par rapport à 2017.

Un bon nombre des marques de ce classement n’ont pas le même nom que leur société propriétaire. Voici pour information la liste de ses marques non éponymes, leur classement dans le Top 100 et leur valorisation de marque par Interbrand: Google, 2ème, 155,5 Md$; Mercedes-Benz, 8ème, 48,6 Md$ ; Louis Vuitton, 18ème, 28,2 Md$ ; Zara, 25ème, 17,7 Md$ ; H&M, 30ème, 16,8 Md$ ; Pampers, 31ème, 16,6 Md$ ; Budweiser, 33ème, 15,6 Md$ ; Nescafé, 37ème, 13,0 Md$ ; Gucci, 39ème, 12.9 Md$ ; Cartier, 67ème, 7,7 Md$ ; Land Rover, 78ème, 6,2 Md$ ; Jack Daniel’s, 84ème, 5,6 Md$, Corona, 85ème, 5,5 Md$ ; KFC, 86ème, 5,5 Md$ ; John Deer, 88ème, 5,4 Md$ ; Mini, 90ème, 5,2 Md$ ; Dior, 91ème, 5,2 Md$ ; Sprite, 96ème, 4,7 Md$ ; Johnnie Walker, 97ème, 4,7 Md$ ; Hennessy, 98ème, 4,7 Md$. Saisissez chaque marque qui vous intéresse dans la barre de recherche du moteur Mes Marques En Bourse pour accéder à leurs "marques soeurs" et d'autres informations.

Daimler, le propriétaire de Mercedes, possède également une pépite du marché de l’auto-partage appelée Car2go. La start-up va mettre sur le marché parisiens 400 Smart électriques (autre marque du groupe) à partir de janvier 2019 et ainsi concurrencer PSA, Zipcar, Ubeeqo, Renault-Ada ou encore Drivy. L’objectif est de pouvoir proposer un véhicule tous les 300 mètres. Car2go compte déjà 3,4 millions d’utilisateurs dans le monde.