Daimler : bien orienté malgré des bénéfices en retrait

Daimler s'adjuge 2,2% à Francfort, après la publication par le constructeur automobile d'un profit net de 1,7 milliard d'euros pour le troisième trimestre 2018, à comparer à 2,2 milliards sur la même période un an auparavant.



Le groupe basé à Stuttgart a vu son profit opérationnel diminuer de 26% à 2,4 milliards d'euros et a écoulé 794.700 véhicules dans le monde sur les trois derniers mois, un nombre en baisse de 4% en comparaison annuelle.



'La demande toujours élevée de la part de nos clients nous rend confiants pour le quatrième trimestre', affirme toutefois le président du conseil de direction Dieter Zetsche, tout en reconnaissant 'un environnement très difficile' pour le secteur automobile.



