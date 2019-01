Daimler : les ventes américaines de Mercedes-Benz en baisse

04/01/2019 | 12:32

Daimler annonce que ses ventes de modèles Mercedes-Benz aux États-Unis ont chuté de 8% en décembre, en raison de l'indisponibilité de certains des modèles les plus populaires du constructeur automobile.



Mercedes-Benz a ainsi vendu 36.254 véhicules aux États-Unis en décembre, contre 39.416 unités pour le même mois un an plus tôt. Par ailleurs, pour l'ensemble de l'année 2018, la marque a vendu 355.413 véhicules aux États-Unis, soit une baisse de 5% par rapport aux 375.311 vendus en 2017.





