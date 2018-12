Daimler : va acheter pour plus de 20 milliards de batteries

11/12/2018 | 11:53

Le groupe Daimler annonce ce jour prévoir d'acheter pour plus de 20 milliards d'euros de batteries, le constructeur automobile allemand travaillant sur 130 variantes électrifiées des voitures Mercedes-Benz d'ici 2022.



D'ici là, l'ensemble de la gamme Mercedes doit ainsi être électrifiée, avec des alternatives électriques pour chaque segment. En outre, Daimler indique envisager de proposer une gamme complète de fourgonnettes, d'autobus et de camions électriques.



Ces achats de batteries répondent à un objectif important pour Daimler : le groupe vise, pour 2025, des ventes de véhicules électriques qui représentent entre 15% et 25% du total des ventes.





