Daimler : va installer sa coentreprise avec BMW à Berlin

20/09/2018 | 11:37

BMW Group et Daimler annoncent qu'ils prévoient d'établir à Berlin le siège social de la future coentreprise regroupant leurs activités de services de mobilité innovants, projet dont ils déposent par ailleurs le dossier auprès de la Commission européenne.



'En tant que plateforme pour la créativité et l'innovation, Berlin constitue l'endroit parfait pour nos projets', explique Dieter Zetsche, président du conseil de direction de Daimler et responsable de Mercedes-Benz Cars.



Les deux constructeurs automobiles allemands détiendront chacun 50% de cette société qui 'combinera et étendra stratégiquement leurs offres de mobilité à la demande existantes' dans des domaines comme l'auto-partage ou le stationnement.



