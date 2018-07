Les valeurs automobiles profitent de l'accord Juncker-Trump

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les actions des constructeurs automobiles européens montent après que le président américain, Donald Trump, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se sont mis d'accord pour ne pas adopter de nouvelles taxes douanières et pour s'efforcer de réduire les barrières commerciales, apaisant les inquiétudes des investisseurs. Pour Evercore ISI, le point essentiel est l'absence d'imposition de nouveaux droits de douane entre les Etats-Unis et l'Union européenne dans l'immédiat, ce que l'intermédiaire financier considère comme une bonne chose car le marché estimait les chances d'une guerre commerciale dans l'automobile à 50-60% mercredi. Le communiqué commun de l'UE et des Etats-Unis indique que l'initiative zéro droit de douane concerne "les biens industriels hors automobile". L'exclusion des automobiles devrait être perçue comme "l'élément de marchandage pour s'assurer que des échanges commerciaux sans aucun droit de douane soient étudiés", indique Evercore. Daimler gagne 1,9%, Audi et sa maison mère Volkswagen prennent respectivement 1,1% et 3,4%, tandis que Porsche et BMW s'adjugent 3,7% et 2,9%, respectivement. Renault affiche une progression de 2%, PSA monte de 2,4% et Fiat Chrysler s'inscrit en hausse de 4,1%.

