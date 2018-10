Daimler : Oddo confirme son conseil avant les trimestriels

10/10/2018 | 10:30

Daimler publiera ses résultats du 3ème trimestre 2018 le 25 octobre prochain. Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 80 E.



Sur l'activité Automobile, à l'issue du 2ème trimestre, Daimler s'attend à une baisse significative de son EBIT au 3ème trimestre par rapport au 3ème trimestre 2017 et au 2ème trimestre 2018 (i.e. EBIT < 1.7 MdE). Oddo table sur une baisse de 28% à 1 519 ME.



Sur l'activité Truck, Oddo table sur un rebond de l'EBIT à partir du 3ème trimestre (+23% à 758 ME) lié à une hausse des volumes (principalement /US) où la production monte graduellement en cadence.



' Nous attendons un rebond de l'EBIT au T4 : +17% /retraité, +26% /publié en intégrant +600 ME de réévaluation /Mobility Services post closing avec BMW attendu au T4 et -250 ME /Project future (en retraité : +6% /Auto, +34% /Truck, +2% /Vans, -58% /Bus et flat /FS). ' indique Oddo.



' La guidance 2018 /Auto (légère baisse) suppose un EBIT 2018 > 7 960 ME tandis que celle annoncée pour le T3 (baisse significative, i.e. < 1.7 MdE) suppose implicitement un EBIT T4 au moins égal à 2.28 MdE (soit une baisse maxi de 3.7%). Nos estimations retiennent une progression de +4.6% ' rajoute le bureau d'analyses.



