Daimler : Goldman Sachs entame le suivi à la vente

16/07/2019 | 10:56

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux constructeurs automobiles européens, Goldman Sachs a émis un premier conseil vendeur sur l'action Daimler. L'objectif de cours associé est de 42 euros à un horizon de 12 mois.



Certes, Mercedes-Benz, division amirale du groupe allemand, estime qu'après de 3 à 5% en 2019, sa marge opérationnelle remontera à 6-8% en 2020, avant 8-10% en 2021. Mais dans des marchés en stagnation où les coûts augmentent, et alors que l''électrification' automobile devrait plutôt peser sur les marges, Goldman Sachs doute de ces perspectives, et mise d'ailleurs sur une rentabilité stable.



En outre, en Amérique du Nord où Daimler est très présent, le marché des camions pourrait atteindre son sommet en 2019. Les bénéfices de la division pourraient donc ensuite refluer.





