Daimler : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

Morgan Stanley a réitéré mardi sa recommandation 'surpondérer' sur Daimler, estimant que le marché attachait trop d'importance au scénario privilégié par les vendeurs.



S'il dit partager les inquiétudes d'ordre 'structurel' entourant le constructeur automobile allemand, le bureau d'études estime que ces craintes sont plus que reflétées dans les cours.



'Nous pensons que les préoccupations ayant trait à la demande à court terme, à l'endettement net et aux pénalités énergétiques sont exagérées, mais que les effets du programme d'assouplissement quantitatif (QE) de la BCE et des changements de direction ont, eux, été largement ignorés', souligne-t-il dans une note.



Morgan Stanley affiche un objectif de cours de 62 euros sur le titre.



