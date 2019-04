Daimler : Oddo s'attend à une forte baisse de l'EBIT au T1

23/04/2019 | 10:00

Daimler publiera ses résultats du 1er trimestre 2019 le 26 avril prochain. Oddo s'attend à une baisse de l'EBIT publié de 22% à 2 592 ME avec une baisse de l'EBIT retraité de 32% à 2 367 ME. ' La dégradation de l'EBIT retraité (-32% soit -1 097 ME) devrait venir de toutes les divisions, essentiellement de l'Auto et du Truck ' indique le bureau d'analyses.



Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 65 E.



' Le FCF devrait logiquement être largement négatif du fait de la baisse des résultats, du niveau toujours élevé des capex et d'une hausse ponctuelle des stocks ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



' Daimler table pour 2019 sur une légère progression i) des volumes et du CA (+2% à +7.5%), ii) de l'EBIT (+5% à +15% soit +550 ME à +1 670 ME incluant les 700 ME de one-off /Mobility Services) et iii) du FCF (pas chiffrée) '.



