Daimler : UBS n'est plus à l'achat

05/11/2019 | 10:45

UBS a renoncé à son conseil d'achat sur l'action du constructeur automobile allemand Daimler ce matin, en adoptant une position neutre. L'objectif de cours est ramené de 54 à 52 euros.



Les analystes relèvent d'abord que l'action s'est reprise d'environ 30% depuis ses plus bas d'août, reflétant désormais un ratio 'rendement/risque' plus équilibré.



En outre, avant la journée investisseurs que Daimler organisera le 14 novembre, UBS relève un élément évoqué par le directeur financier lors de la présentation du point relatif au 3e trimestre, à savoir : le respect des normes d'émission de CO2 constituera un 'défi majeur' pour Daimler en 2020, et le résultat d'exploitation pourrait être davantage pénalisé. En outre, du côté des camions, les dernières tendances et la publication de Traton ont incité les analystes à réduire ses prévisions.



Bref, à court terme, estime UBS, les bénéfices de Daimler risquent de souffrir davantage que prévu.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.