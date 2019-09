Daimler : UBS passe à l'achat

03/09/2019 | 10:47

Les analystes d'UBS ont relevé de 'neutre' à l'achat leur conseil sur l'action du constructeur automobile allemand Daimler. Ajusté de 52 à 54 euros, l'objectif augure d'une hausse de plus de 25%.



UBS a réalisé une sorte de 'match' entre BMW et Daimler, dont les actions ont perdu entre le cinquième et le quart de leur valeur depuis un an. Les spécialistes en concluent que la maison mère de Mercedes-Benz 'est susceptible de se montrer plus résolue' que BMW. Daimler pourrait ainsi annoncer, lors de la journée investisseurs du 14 novembre, des mesures de réduction de coûts et d'amélioration de la génération de trésorerie. Ses lancements de véhicules en 2020 et 2021 sont également jugés plus favorables que ceux de BMW.





